Буше, Каски и Грубец могут остаться в «Авангарде»

«Дали 2-летнее предложение Буше, он сейчас находится в статусе ОСА. Договорились с ним, что две недели он отдохнет и скажет нам, что он думает о продолжении. Каски также предложено двухлетнее соглашение. В ближайшее время, думаю, объявим о подписании контракта. Такая же ситуация с Грубецом. Я знаю, что на него есть спрос. В этом плане ведем работу, чтобы дать достойное предложение Шимону. У меня есть хорошее предчувствие, что вся эта тройка останется частью этой славной команды», - приводят «РИА Новости» слова генменеджера «Авангарда» Алексея Волков.

Омский клуб выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2020/2021. В финальной серии «Авангард» взял верх над ЦСКА (4-2).