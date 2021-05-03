Шафранов назначен тренером сборной России

Бывший наставник обладателя Кубка Гагарина омского «Авангарда» Константин Шафранов пополнил тренерский штаб сборной России по хоккею.

По информации пресс-службы ФХР, 52-летний специалист будет отвечать в национальной команде за большинство.

«Огромное спасибо «Авангарду» за год плодотворной работы! Это было замечательно время, настала пора двигаться дальше! В течение последних двух лет я нахожусь на связи со штабом сборной и сейчас постараюсь помочь национальной команде успешно выступить на чемпионате мира в Риге», — приводит слова Шафранова официальный сайт Федерации хоккея России.

Специалист уже присоединился к сборной на базе в Новогорске. Там национальная команда продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.