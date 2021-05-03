Генменеджер «Авангарда» сообщил, что Емелин полностью восстановился после госпитализации

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков рассказал о состоянии защитника команды Алексея Емелина.

«Емелин полностью восстановился, у него скоро начнется тренировочный процесс», - приводит слова Волкова ТАСС.

Напомним, что Емелин плохо себя почувствовал после первого матча финальной серии Восточной конференции против казанского «Ак Барса», после чего руководство омского клуба приняло решение перевезти 34-летнего игрока в НИИ им. Склифосовского в Москву. 9 апреля «Авангард» сообщил, что состояние хоккеиста улучшилось и что его перевели в профильное отделение другой клиники. 13 апреля защитник был замечен на стадионе в Омске, во время шестого матча серии против «Ак Барса».

Также добавим, что «Авангард» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии плей-офф в шести матчах ЦСКА (4-2).