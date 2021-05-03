Нападающий юниорской сборной России Свечков может перейти в «Авангард»

Нападающий тольяттинской «Лады» и юниорской сборной России Федор Свечков может продолжить карьеру в «Авангарде». Интерес к хоккеисту подтвердил генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков.

«Есть некоторые нюансы, в первую очередь его родители должны понять, куда он хочет отправиться, наши скауты на связи с ними, общались с самим Федором, но пока мы не знаем, куда он поедет и окажется ли у нас. У него достаточно высокая трансферная стоимость, к тому же пока сложно говорить, что это будущая звезда - в момент становления игроков надо быть осторожными с такими комментариями. Мы бы не отказались от него, но это зависит от желания игрока, родителей и удачного стечения обстоятельств» - цитирует Волкова ТАСС.

В прошлом сезоне 18-летний нападающий, выступая за «Ладу», принял участие в 38 играх в регулярном чемпионате ВХЛ, в которых набрал 15 очков (5+10). На проходящем в США юниорском чемпионате мира Свечков забил четыре гола и отдал три результативных передачи.