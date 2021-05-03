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Сборная России вышла в полуфинал ЮЧМ, победив Белоруссию
03 мая 22:53
автор: Максим Скороходов
автор фото: Федерация хоккея Белоруссии

Сборная России вышла в полуфинал ЮЧМ, победив Белоруссию

Четвертьфинальная встреча проходила в американском городе Плейно, штат Техас.

Сборная России в четвертьфинале юниорского чемпионата мира победила Белоруссию со счетом 5:2.

За российскую юниорскую команду забивали Матвей Мичков (5-я минута матча), Данила Юров, реализовавший большинство (16), Артем Дуда (23), Иван Мирошниченко (47) и Всеволод Гайдамак (49).

В составе сборной Белоруссии заброшенными шайбами отличились Илья Морозов (28) и Федор Николаеня (32).

В других четвертьфинальных матчах юниорского чемпионата мира сыграют Канада против Чехии, Финляндия против Швейцарии и Швеция против США. Полуфинальные пары будут сформированы исходя из результатов команд на групповом этапе турнира.

Юниорский чемпионат мира

Четвертьфинал

Россия (U-18) - Белоруссия (U-18) - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Голы: 1:0 - Мичков (Квочко, Бучельников), 4:26

2:0 - Юров (Коромыслов), 15:18 - 5х3

3:0 - Дуда (Юров, Свечков), 22:48

3:1 - Морозов (Михалев, Рогач), 27:55

3:2 - Николаеня (Аношко), 31:17

4:2 - Мирошниченуо, 46:23

5:2 - Гайдамак, 48:34

источник: «Советский спорт»
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