Сборная России вышла в полуфинал ЮЧМ, победив Белоруссию

Сборная России в четвертьфинале юниорского чемпионата мира победила Белоруссию со счетом 5:2.
За российскую юниорскую команду забивали Матвей Мичков (5-я минута матча), Данила Юров, реализовавший большинство (16), Артем Дуда (23), Иван Мирошниченко (47) и Всеволод Гайдамак (49).
В составе сборной Белоруссии заброшенными шайбами отличились Илья Морозов (28) и Федор Николаеня (32).
В других четвертьфинальных матчах юниорского чемпионата мира сыграют Канада против Чехии, Финляндия против Швейцарии и Швеция против США. Полуфинальные пары будут сформированы исходя из результатов команд на групповом этапе турнира.
Юниорский чемпионат мира