Канада разгромила Чехию в четвертьфинале ЮЧМ

Сборная Канады победила Чехию в четвертьфинале юниорского чемпионата мира со счетом 10:3.

В составе юниорского сборной кленового листа дублями отличились Коннор Бедард (шайбы были заброшены на 7-й и 47-й минутах) и Дилан Гюнтер (22 и 37), также по голу забили Уайатт Джонстон (3), Коннер Рулетт (5), Логан Станковен (11), Райан Винтертон (48), Брэтт Харрисон (50) и Шейн Райт (54).

У чехов по шайбе забросили Якуб Брабенец (9), Ярослав Хмеларж (24) и Габриэл Стурц (49).

Напомним, ранее в полуфинал вышла также юниорская сборная России. В двух других четвертьфиналах юниорского чемпионата мира сыграют Финляндия против Швейцарии и Швеция против США.