Сборная России сыграет против Финляндии в полуфинале юниорского ЧМ

Стал известен соперник юниорской сборной России на полуфинальной стадии чемпионата мира. Им стала команда Финляндии, обыгравшая швейцарцев в 1/4 финала со счетом 2:0.

Согласно регламенту турнира, полуфинальные пары были распределены согласно результатам группового этапа. Таким образом, подопечные Альберта Лещева, показавшие итоговое третье место, сыграют против финнов, занявших вторую строчку.

В другой паре Канада встретится с победителем пары Швеция – США.

Напомним, что в группе сборная России потерпела поражение от Финляндии в серии буллитов – 3:4. Их следующая встреча состоится в ночь на 6 мая.