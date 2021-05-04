«Оттава» дома обыграла «Виннипег», Зайцев стал автором победной шайбы

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» – «Виннипег Джетс» завершился победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Коннор Браун (12-я минута) и Никита Зайцев (59). Этот гол стал для россиянина третьим в нынешнем сезоне. Всего на счету игрока 15 (3+12) очков в 51 встрече. Защитник Артем Зуб провел на льду 24 минуты 7 секунд и завершил игру с коэффициентом полезности «+1». Форвард Евгений Дадонов не набрал результативных очков, отыграв 12 минут 15 секунд.

Соперник ответил результативным броском Джоша Моррисси (50).

«Виннипег» потерпел седьмое поражение кряду и занимает третье место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 57 очков. Оттава с 45 очками идет на седьмой строчке.

Оба коллектива проведут следующие матчи 6 мая – «Джетс» отправятся в гости к «Калгари», а «Сенаторз» на своем поле сыграют с «Монреалем».