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04 мая 06:33
автор: Владислав Корегин

«Оттава» дома обыграла «Виннипег», Зайцев стал автором победной шайбы

Россиянин забил на 59-й минуте.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» – «Виннипег Джетс» завершился победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Коннор Браун (12-я минута) и Никита Зайцев (59). Этот гол стал для россиянина третьим в нынешнем сезоне. Всего на счету игрока 15 (3+12) очков в 51 встрече. Защитник Артем Зуб провел на льду 24 минуты 7 секунд и завершил игру с коэффициентом полезности «+1». Форвард Евгений Дадонов не набрал результативных очков, отыграв 12 минут 15 секунд.

Соперник ответил результативным броском Джоша Моррисси (50).

«Виннипег» потерпел седьмое поражение кряду и занимает третье место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 57 очков. Оттава с 45 очками идет на седьмой строчке.

Оба коллектива проведут следующие матчи 6 мая – «Джетс» отправятся в гости к «Калгари», а «Сенаторз» на своем поле сыграют с «Монреалем».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» – «Виннипег Джетс» – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

1:0 – Браун (Пол), 11:31 (4х5)

1:1 – Моррисси (Пионк, Уилер), 49:46 (4х4)

2:1 – Зайцев (Батерсон, Браун), 58:47

источник: «Советский спорт»
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