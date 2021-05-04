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04 мая 06:47
автор: Владислав Корегин

Два ассиста Панарина не помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Вашингтоном»

Команда из Нью-Йорка лишилась шансов на выход в плей-офф.

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победившей команды шайбы забросили Ник Дауд (15-я минута), Конор Шири (16), Гарнет Хэтэуэй (39), Даниэль Спронг (45), Никлас Бэкстрем (52) и Том Уилсон (59). Защитник Дмитрий Орлов провел на льду 22 минуты 51 секунду – его показатель полезности составил «+2». Форвард Александр Овечкин отыграл лишь 39 секунд и завершил встречу из-за травмы.

В игре не приняли участие нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов, опоздавшие на командное мероприятие перед матчем. Тренерский штаб столичного клуба принял решение не включать их в заявку на игру.

В составе соперников две шайбы забросил Мика Зибанеджад (19, 23), еще один гол на счету Каапо Какко (25). Форвард Артемий Панарин отличился двумя результативными передачами, а его соотечественник Павел Бучневич отдал один ассист. Вратарь Игорь Шестеркин совершил 34 сейва из 39 возможных. Нападающий Виталий Кравцов отыграл 16 минут 29 секунд, закончив матч с показателем полезности «-2».

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточного дивизиона, набрав 71 очко. «Рейнджерс» располагается на пятой строчке с 58 очками. Клуб из Нью-Йорка лишился шансов выйти в плей-офф по итогам нынешнего сезона.

6 мая команды проведут между собой еще один матч.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Вашингтон Кэпиталз» – 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

0:1 Дауд (Хагелин, Хэтэуэй) 14:12

0:2 Шири (Раффль, Уилсон) 15:44

1:2 Зибанежад (Панарин, Бучневич) 18:00

2:2 – Зибанежад (Строум, Панарин) 22:30 (5x4)

3:2 Какко (Лафренье, Руни) 24:35

3:3 Хэтэуэй (Дауд) 38:30

3:4 Спронг 44:37

3:5 Бэкстрем (Раффль, Дженсен) 51:41

3:6 Уилсон (Карлсон) 58:34 (п.в)

источник: «Советский спорт»
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