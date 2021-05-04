«Питтсбург» потерпел разгромное поражение от «Филадельфии», Малкин отличился голевым пасом

«Питтсбург Пингвинз» в гостях крупно уступил «Филадельфии Флайерз» (2:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У «пингвинов» шайбы забросили Сидни Кросби (43-я минута) и Джейсон Цукер (49). Нападающий Евгений Малкин стал автором голевой передачи. Отметим, что россиянин провел первую встречу после травмы нижней части тела, из-за которой он пропустил 23 игры.

Победившая команда ответила голами Клода Жиру (16, 58), Кевина Хейза (6), Шейна Гостисбера (15), Уэйда Эллисона (28), Джоэля Фараби (52) и Роберта Хега (59). Российский защитник Иван Проворов провел на льду 23 минуты 51 секунду, имея показатель полезности «+3».

«Питтсбург» занимает второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 71 очко. На счету «Филадельфии» 53 очка и промежуточная шестая строчка.

5 мая команды сыграют между собой еще раз.