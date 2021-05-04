36 сейвов Варламова не помогли «Айлендерс» обыграть «Баффало» в гостевой встрече

Хоккеисты «Баффало Сейбрз» одержали домашнюю победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Сэм Райнхарт, отличившийся дублем на 56-й и 60-й минутах. По голу забили Тейдж Томпсон (35) и Расмус Асплунд (52).
Соперник ответил шайбами Адама Пелеча (10) и Оливера Вальстрема (31). Российский голкипер Семен Варламов отразил 36 бросков из 39.
«Айлендерс» с 67 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Баффало» идет восьмым (35 очков).
5 мая между командами состоится еще одна игра.