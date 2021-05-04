«Миннесота» дома обыграла «Вегас», на счету Капризова гол и ассист

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» – «Вегас Голден Найтс» завершился победой хозяев со счетом 6:5.
У победителей шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк (4-я минута), Ник Бонино (8, 29), Кевин Фиала (51), Кирилл Капризов (59) и Юнас Бродин (59). Отметим, что российский форвард стал автором результативного паса.
Гости ответили голами Ши Теодора (5), Марка Стоуна (7), Алекса Така (13), Алека Мартинеса (27) и Джонатана Маршессо (37).
Несмотря на сегодняшнее поражение, «Вегас» сохранил свое первое место в турнирной таблице Западного дивизиона, имея в своем активе 74 очка. «Миннесота» идет третьей с 70 очками.
6 мая клубы проведут между собой еще одну игру.