«Миннесота» – «Вегас». Капризов признан второй звездой встречи

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс» (6:5).

Напомним, что 24-летний россиянин провел на льду 18 минут 5 секунд и записал на свой счет заброшенную шайбу и голевой пас. В нынешнем сезоне нападающий забил 24 гола и отдал 21 ассист в 51 матче.

Первой звездой стал защитник «Уайлд» Юнас Бродин (1+1). Тройку лучших замкнул форвард дикарей Ник Бонино, отличившийся двумя голами и одним ассистом.

«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 70 очков. 6 мая команда вновь сыграет против «Вегаса».