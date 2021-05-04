«Колорадо» победил «Сан-Хосе» в овертайме, Ничушкин отличился заброшенной шайбой

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» в гостях переиграли «Сан-Хосе Шаркс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У победителей голы забили Микко Рантанен (6), Валерий Ничушкин (42), Габриэль Ландеског (49), Назем Кадри (57) и Андре Бураковски (61). Отметим, что российский форвард записал на свой счет десятую шайбу в нынешнем сезоне.
Соперник ответил результативными бросками Эвандера Кейна (4, 28), Тимо Майера (22) и Томаша Гертла (44). Нападающий Александр Барабанов провел на льду 15 минут 28 секунд и стал автором голевого паса. Защитник Николай Кныжов не набрал очков, отыграв 21 минуту 3 секунды.
«Колорадо» набрал 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Сан-Хосе» с 46 очками идет седьмым.
6 мая между командами состоится еще одна игра.