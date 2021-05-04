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04 мая 08:55
автор: Виктор Шарафудинов

Лавиолетт рассказал, почему Овечкин сыграл лишь 39 секунд в матче против «Рейнджерс»

Минувшей ночью «Вашингтон» на своем льду обыграл команду из Нью-Йорка со счетом 6:3.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, почему Александр Овечкин сыграл лишь 39 секунд в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс».

По его словам, у российского нападающего нет ни новых повреждений, ни рецидива старой травмы.

«Алекс хорошо чувствовал себя на тренировке утром, однако перед игрой на разминке не все было гладко, – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ. – Овечкин вышел на игру, но после первой смены сказал, что чувствует себя не очень комфортно, поэтому мы решили не рисковать. Проблем не было, но он чувствовал себя не так хорошо, как на раскатке. Он вышел попробовать себя, и мы решили, что ему лучше пропустить игру

Был ли это рецидив? Нет. Если что-то было бы не так, Овечкин обязательно сказал бы нам об этом. Но он провел на льду всего одну смену».

В нынешнем сезоне Овечкин провел 44 матча, набрав 42 очка (24+18). «Вашингтон» лидирует в Восточном дивизионе, набрав 71 очко в 52 матчах и уже гарантировав себе выход в плей-офф.

источник: NHL (НХЛ)
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