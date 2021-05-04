Блэкер, Хетерингтон, Линтуниеми и Кудрявцев расстались с «Барысом»

ХК «Барыс» объявил о расставании с четырьмя хоккеистами.

«Защитники Джесси Блэкер, Диллон Хетерингтон, Алекс Линтуниеми, а также вратарь Сергей Кудрявцев продолжат свою карьеру в других командах. «Барыс» благодарит спортсменов за время, проведенное в нашем клубе, и желает им успехов на новом месте!» – сказано в сообщении пресс-службы команды из Нур-Султана.

Защитники Джесси Блэкер, Диллон Хетерингтон, Алекс Линтуниеми, а также вратарь Сергей Кудрявцев продолжат свою карьеру в других командах.



«Барыс» благодарит спортсменов за время, проведённое в нашем клубе, и желает им успехов на новом месте! pic.twitter.com/Bll3EUWIoB — ХК Барыс (@AstanaBarys) May 4, 2021

Канадец Блэкер, выступающий за сборную Казахстана, играл за «Барыс» с 2018 года. В прошлом сезоне сыграл 50 матчей, набрав 11 (4+7) очков.