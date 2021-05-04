Панарин не поможет «Рейнджерс» в оставшихся матчах сезона из-за травмы

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6), сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

По информации источника, в сегодняшней игре 29-летний россиянин вступил в потасовку с нападающим столичной команды Томом Уилсоном. В конечном итоге хоккеист повредил нижнюю часть тела. По предварительным оценкам, он не сможет сыграть в оставшихся встречах чемпионата.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 42 матчах, забил 17 голов и отдал 41 ассист. «Рейнджерс» располагается на пятой строчке с 58 очками. Клуб из Нью-Йорка лишился шансов выйти в плей-офф по итогам нынешнего сезона.

В трех оставшихся матчах регулярного чемпионата «Рейнджерс» вновь сыграет против «Вашингтона», а затем проведет две встречи с «Бостоном».