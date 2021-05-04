Оргкомитет ЧМ-2021 опроверг слухи о неготовности Риги к проведению турнира

Член совета директоров оргкомитета ЧМ-2021 Юрис Савицкис опроверг слухи о неготовности рижских арен к проведению турнира.

Ранее латвийские СМИ сообщили, что ледовый холл на стадионе «Даугава» до сих пор не готов к введению в эксплуатацию, хотя сроки сдачи объекта уже прошли.

«Мы готовы полностью, – рассказал Савицкис в интервью для Sport24.ru – У нас есть варианты и А, и Б. Арена в стопроцентной готовности. Ледовый холл для игр полностью готов. То, о чем сейчас говорят, это речь идет об одном из тренировочных стадионов. Но у нас их достаточно. Угрозы для проведения чемпионата мира нет, все по плану. Все нормально».