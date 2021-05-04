Владимир Плющев: Белоруссия была в состоянии принять ЧМ, а теперь пусть Латвия и ИИХФ разбираются

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию латвийских СМИ о том, что рижская арена «Даугава» до сих пор не готова к проведению матчей чемпионата мира.

«Если все действительно так, то это серьезные проблемы, – отметил Плющев в интервью для Sport24.ru – Но можно было предвидеть такой исход, потому что Прибалтика никогда не проводила чемпионат в одну руку, что называется.

Частенько бывает, что ни себе ни людям. Поиграли в политику, теперь поиграйте и в другое, если с ледовым дворцом действительно такие проблемы. Вы, ребята, прокукарекали – теперь отвечайте за это. Белоруссия была в состоянии принять этот чемпионат мира, у нее прекрасная инфраструктура, великолепные болельщики. Кто-то посчитал по-другому, теперь сами и разбирайтесь. Но вообще, представители международной федерации же смотрели объекты перед тем, как утвердить свое решение. Должны понимать, что и как».

Чемпионат мира должен пройти в Риге с 21 мая по 6 июня. Изначально право на проведение ЧМ-2021 получили Белоруссия и Латвия, но в итоге ИИХФ лишила Минск возможности принять матчи турнира.