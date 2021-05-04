Панарин избежал серьезной травмы в матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о физическом состоянии форварда своей команды Артемия Панарина после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6).

Напомним, 29-летний форвард получил травму нижней части тела во время потасовки с нападающим соперников Томом Уилсоном. Ранее сообщалось, что игрок может пропустить оставшиеся матчи регулярного чемпионата.

– Мы все видели, что произошло. В хоккее есть гран, которую нельзя пересекать. Для меня это просто проявление неуважения в целом ко всей игре. У нас в составе есть звездный игрок, который в данном моменте мог получить действительно серьезную травму, – сказал Куинн после матча.

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 42 матчах, забил 17 голов и сделал 41 ассист.