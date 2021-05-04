Юрий Новиков: Латвии одной будет тяжело проводить чемпионат мира, политика задавила спорт

Заслуженный тренер России и чемпион СССР 1976 года в составе «Спартака» Юрий Новиков прокомментировал информацию о неготовности рижской арены «Даугава» к проведению матчей чемпионата мира по хоккею.

Турнир с участием 16 национальных команд должен стартовать в столице Латвии 21 мая.

«Когда решался вопрос о проведении ЧМ-2021 в Белоруссии, мы были за хоккей, – заявил Новиков в интервью для Sport24.ru – В первую очередь мы делали все для болельщиков, чтобы им было комфортно. Чемпионат мира – это всегда праздник, люди прилетают из других стран, вместе пьют пиво и наслаждаются атмосферой. В итоге же все это обернулось в политические фантики.

Латвии будет тяжело проводить ЧМ во всех планах. Я им не позавидую, ситуация будет сложная. Если раньше ждали это как праздник, то сейчас это обернулось в проблемный снежный ком. ЧМ нужно проводить, но трудно сказать, как это все будет проходить. Неспроста же придумано профессионалами проведение турнира в двух городах, а тут приходят политики и говорят, что они лучше всех понимают в организации. Печально все это.

Ошиблись ли в ИИХФ в проведении чемпионата мира в Латвии? Они дрогнули. Это больше, чем ошибка. Тот случай, когда политика задавила спорт. Политики не должно быть в спорте».