Александр Кожевников: С финнами будет тяжело, но наши ребятки к этой игре отнесутся серьезнее

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала ЮЧМ-2021 Россия – Финляндия.

Игра пройдет в ночь с 5 на 6 мая в американском Фриско (штат Техас) и начнется в 4:00 по московскому времени.

«С финнами будет тяжело, но два раза в одну воронку снаряд не падает, – отметил Кожевников в интервью для «Спорт-Экспресса». – Думаю, что они к этой игре отнесутся серьезнее. Ребятки сами понимают, что они одни из сильнейших на этом турнире. Здесь надо уделять внимания нападению, чтобы забивали ребята, больше доверяли защитникам. Потому что частенько нападающие помогают защитникам, работают за них в зоне, а надо давать им возможность работать в нападении, где они проявляют свое мастерство и умение. Главное, чтобы не расслабились. Это всегда проблема наших юношей – играем, играем, а потом раз и расслабляемся. Главное, чтоб тренерский состав настроил с первой минуты до конца».

Напомним, что 27 апреля Россия проиграла Финляндии на групповой стадии по итогам серии буллитов (3:4). После двух периодов россияне выигрывали 3:1, но в итоге позволили сопернику отыграться.

В четвертьфинале финны обыграли Швейцарию со счетом 2:0.