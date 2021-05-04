Кучеров вернулся к тренировкам в общей группе «Тампа-Бэй»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Как сообщает в своем твиттере сотрудник пресс-службы клуба Брайан Бернс, вместе с 27-летним игроком к занятиям приступил другой форвард Стивен Стэмкос.

Напомним, что в текущем сезоне Кучеров на лед не выходил. Россиянин перенес в декабре операцию на бедре. Ранее сообщалось, что Никита восстановиться только к матчам плей-офф.

«Тампа-Бэй» занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, имея в активе 73 очка в 52 играх.