Участие Овечкина, Кузнецова и Самсонова в матче «Вашингтона» с «Рейнджерс» под вопросом

Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Илья Самсонов, скорее всего, не примут участия в матче «Вашингтона» с «Рейнджерс», который состоится 6 мая.

Как сообщает в своем твиттере журналист Том Гулитти со ссылкой на главного тренера «Кэпиталз» Питера Лавиолетта, капитан команды пропустил сегодняшнюю тренировку.

Овечкин сыграл лишь 39 секунд в домашнем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», который состоялся 4 мая. Александр вышел на лед после травмы, провел одну смену и решил не продолжать игру.

Кузнецов и Самсонов опоздали на командное мероприятие перед последней игрой и не приняли в ней участие. Теперь россияне рискуют пропустить второй матч подряд.

«Мы работаем над этим и решаем этот вопрос внутри раздевалки», — приводит Гулитти слова Лавиолетта.