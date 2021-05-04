Нападающий «Рейнджерс» подтвердил, что Панарин выбыл до конца сезона

Российский форвард «Нью-Йорк» Рейнджерс пропустил утреннюю тренировку команды.

Как сообщает в твиттере журналистка Молли Уокер со ссылкой на другого нападающего клуба Райана Строума, 29-летний хоккеист не участвовал в занятии. Партнер россиянина по команде подтвердил, что Панарин больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы.

Напомним, что в матче «Рейнджерс» - «Вашингтон» форвард гостей Том Уилсон повалил на лед Артемия и нанес ему несколько ударов в голову. Россиянин был в тот момент без шлема и рисковал получить серьезную травму.

НХЛ наказала Уилсона лишь денежным штрафом за потасовку с Павлом Бучневичем.

«Если честно, я подумал, что это шутка», - прокомментировал решение лиги Строум.