Педан перешел из «Ак Барса» в московское «Динамо»

Бывший защитник «Ак Барса» Андрей Педан подписал контракт с московским «Динамо».

По информации официального сайта бело-голубых, соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков напомнил, что в 2010 году клуб выбрал Педана на драфте юниоров КХЛ. Последние три сезона защитник провел в «Ак Барсе».

В минувшем чемпионате Педан набрал в 52 играх 17 (6+11) очков при полезности «+13» в 52 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина в его активе 14 игр и 3 (1+2) результативных балла при полезности «+2».

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/hockey/news-4339873-zaschitnik-andrej-pedan-podpisal-kontrakt-s-moskovskim-dinamo.html?utm_source=copypaste