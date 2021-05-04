Виктор Тихонов: Стиль игры «Салавата Юлаева» очень подходит моему

«Когда сезон закончился, команда сразу вышла на связь. Я понял, что было очень большое желание видеть меня в Уфе. Поэтому не требовалось много времени, чтобы принять решение.

На какой позиции буду играть? Уже обсуждал этот вопрос с главным тренером - Томи Ламса знает, что я могу действовать в центре и на краю. Поэтому готов играть там, куда поставят. Команда очень хороша в атаке, в большинстве, в скорости, в силовой борьбе. Это всё очень подходит к моему стилю игры, поэтому очень хочется принести пользу», - приводит слова Тихонова официальный сайт «Салавата Юлаева».

В минувшем сезоне 32-летний нападающий защищал цвета казанского «Ак Барса», набрав в 42 матчах регулярного чемпионата 23 очка (11+12). В плей-офф на счету нападающего еще пять баллов (3+2).