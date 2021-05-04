Кит Ткачук: Мэттьюз будет лучшим снайпером в НХЛ многие годы

«Игрок с таким броском, на которого влияет травма кисти, будет выходить на позиции, сокращая дистанцию до ворот. Но даже в таком состоянии его бросок лучше, чем у большинства игроков, которых не зовут Александр Овечкин или Давид Пастрняк. Это элитный игрок, что он и доказал в этом году. Овечкин приближается к позднему этапу карьеры, так что Мэттьюз будет лучшим снайпером в лиге многие годы», - приводит слова Ткачука русскоязычная версия сайта НХЛ.

В текущем сезоне на счету Мэттьюза 39 заброшенных шайб.

Отметим, что Ткачук является на данный момент последним американцем, который забил за сезон больше 50 голов. В сезоне 1996/1997 Кит отличился 52 раза, выступая за «Финикс Койотс».