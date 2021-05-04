Отец Мэттьюза - об игре сына: Сезон у Остона получается более трудным, чем кажется

«Сезон получается трудным, намного более трудным, чем многим кажется. В какие-то моменты он еле мог держать клюшку. Мы перепробовали разные варианты набалдашников и всего прочего», - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова отца хоккеиста.

На данный момент Мэттьюз является лидером снайперской гонки . На счету форварда «Торонто» 39 шайб.

Остон может стать первым хоккеистом из США за 24 года и первым игроком «Мэйпл Лифс» за 75 лет, завершивший регулярный чемпионат лучшим снайпером НХЛ.