Источник: Кузнецов во второй раз в сезоне попал в коронавирусный протокол НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов вновь попал в ковид-протокол НХЛ.

Информацию об этом в своем твиттере распространил журналист Том Гулитти. Ранее сообщалось, что Кузнецов и голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов не были допущены к игре с «Рейнджерс» из-за того, что опоздали на предматчевое командное собрание.

В январе четыре российских игрока «Кэпиталз», в том числе Евгений Кузнецов, были отстранены от игр и тренировок из нарушения протокола НХЛ. Хоккеисты находились в одном гостиничном номере без защитных масок.