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05 мая 06:14
автор: Виктор Шарафудинов

«Баффало» по буллитам обыграл «Айлендерс», ворота которых защищал Сорокин

Российский вратарь пропустил три шайбы и сделал 28 сэйвов.

В регулярном чемпионате НХЛ «Баффало» на своем льду обыграл «Айлендерс» по итогам серии буллитов – 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0).

Форвард хозяев Коди Икин открыл счет на 16-й минуте, но затем гости добились перевеса 3:1. Энтони Бовилье восстановил равновесие спустя 26 секунд, на 24-й минуте отличился Райан Пулок, а на 30-й Кэл Клаттербак забросил шайбу в меньшинстве.

Отыгрался «Баффало» благодаря дублю Андреса Бьорка, который поразил ворота Ильи Сорокина на 38-й и 51-й минутах. Вдобавок все тот же Бьорк стал единственным, кому удалось поразить цель в серии буллитов и тем самым принес «Сейбрз» победу.

Сорокин, пропустив три шайбы, сделал также 28 сэйвов.

«Айлендерс» занимает четвертое место в Восточном дивизионе, уже оформив выход в плей-офф. Команда из Нью-Йорка набрала 68 очков в 53 матчах.

«Баффало» находится на последней восьмой строчке таблицы и остается худшей командой НХЛ, имея 37 очков после 54 игр.

6 и 8 мая «Сейбрз» проведут два последних матча регулярного чемпионата в гостях у «Питтсбурга». «Айлендерс» в ночь с 6 на 7 мая по московскому времени примут «Нью-Джерси».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Баффало Сейбрз» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 4:3Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: 1:0 – Икин (Скиннер, Каджула) – 15:59
1:1 – Бовиллье (Бейли, Нельсон) – 16:25
1:2 – Пулок (Клаттербак, Джонстон) – 23:44
1:3 – Клаттербак – 29:16 (4x5)
2:3 – Бьорк (Миллер, Олофссон) – 37:37
3:3 – Бьорк (Олофссон) – 50:56
4:3 – Бьорк – 65:00 (в серии буллитов)

Вратари: Хаузер – Сорокин.

источник: «Советский спорт»
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