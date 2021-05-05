«Баффало» по буллитам обыграл «Айлендерс», ворота которых защищал Сорокин

В регулярном чемпионате НХЛ «Баффало» на своем льду обыграл «Айлендерс» по итогам серии буллитов – 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0).

Форвард хозяев Коди Икин открыл счет на 16-й минуте, но затем гости добились перевеса 3:1. Энтони Бовилье восстановил равновесие спустя 26 секунд, на 24-й минуте отличился Райан Пулок, а на 30-й Кэл Клаттербак забросил шайбу в меньшинстве.

Отыгрался «Баффало» благодаря дублю Андреса Бьорка, который поразил ворота Ильи Сорокина на 38-й и 51-й минутах. Вдобавок все тот же Бьорк стал единственным, кому удалось поразить цель в серии буллитов и тем самым принес «Сейбрз» победу.

Сорокин, пропустив три шайбы, сделал также 28 сэйвов.

«Айлендерс» занимает четвертое место в Восточном дивизионе, уже оформив выход в плей-офф. Команда из Нью-Йорка набрала 68 очков в 53 матчах.