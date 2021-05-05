«Питтсбург» в гостях победил «Филадельфию», у Кросби – дубль, а у Малкина – две голевые передачи

В регулярном чемпионате НХЛ «Филадельфия» дома проиграла «Питтсбургу» со счетом 3:7 в дерби штата Пенсильвания.

По ходу встречи гости вели 3:0 и 4:2. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оформил дубль и сделал одну голевую передачу. Также авторами голов стали Маркус Петтерссон, Джейк Генцел (в большинстве), Джейсон Цукер, Марк Фридман (в пустые ворота) и Джон Марино (в большинстве).

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин сделал две результативные передачии довел количество своих очков в нынешнем сезоне до 27 (8+19).

Авторами голов «Филадельфии» стали Джастин Браун, Шон Кутюрье и Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов сделал одну результативную передачу и завершил игру с показателем полезности «-1».

«Питтсбург» вышел в лидеры Восточного дивизиона, где уже определились все четыре команды, которые сыграют в плей-офф. У «пингинов» 73 очка после 54 игр. Идущий вторым «Вашингтон» набрал 71 очков в 52 матчах.