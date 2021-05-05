ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Ванкувер Кэнак 1 Эдмонтон Ойлер 4
НБА - регулярный чемпионат 4-я четверть, 44' Лос-Анджелес К 93 Торонто Рэптор 94 П1 1.55 П2 2.45
Лига чемпионов 22:00 Челси 0 Реал Мадрид 0 П1 2.16 Х 3.50 П2 3.60
05 мая 06:31
автор: Виктор Шарафудинов

«Питтсбург» в гостях победил «Филадельфию», у Кросби – дубль, а у Малкина – две голевые передачи

«Пингвины» стали единоличными лидерами Восточного дивизиона.

В регулярном чемпионате НХЛ «Филадельфия» дома проиграла «Питтсбургу» со счетом 3:7 в дерби штата Пенсильвания.

По ходу встречи гости вели 3:0 и 4:2. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оформил дубль и сделал одну голевую передачу. Также авторами голов стали Маркус Петтерссон, Джейк Генцел (в большинстве), Джейсон Цукер, Марк Фридман (в пустые ворота) и Джон Марино (в большинстве).

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин сделал две результативные передачии довел количество своих очков в нынешнем сезоне до 27 (8+19).

Авторами голов «Филадельфии» стали Джастин Браун, Шон Кутюрье и Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов сделал одну результативную передачу и завершил игру с показателем полезности «-1».

«Питтсбург» вышел в лидеры Восточного дивизиона, где уже определились все четыре команды, которые сыграют в плей-офф. У «пингинов» 73 очка после 54 игр. Идущий вторым «Вашингтон» набрал 71 очков в 52 матчах.

«Филадельфия» занимает шестое место и в нынешнем сезоне в Кубке Стэнли не сыграет. У «Флайерз» 53 очка после 53 игр.

«Питтсбург» в двух своих последних матчах регулярного чемпионата 6 и 8 мая примет «Баффало».

В ночь с 7 на 8 мая состоится матч «Вашингтон» – «Филадельфия».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» – «Питтсбург Пингвинз» – 3:7 (0:1, 2:2, 1:4)

Голы: 0:1 – Петтерссон (Макканн, Годро) – 01:44
0:2 – Генцел (Летанг, Малкин) – 23:10 (5x4)
0:3 – Кросби (Петтерссон) – 25:44
1:3 – Браун (Эллисон, Проворов) – 28:21
2:3 – Кутюрье (Санхайм, Жиру) – 38:40
2:4 – Цукер (Малкин, Капанен) – 47:49
3:4 – Конечны (Жиру, Гостисбер) – 50:23
3:5 – Кросби (Раст, Генцел) – 52:33
3:6 – Фридман (Блюгерс, Риз) – 55:53 (в пустые ворота)
3:7 – Марино (Кросби, Генцел) – 56:57 (в большинстве)

Вратари: Эллиотт – Джарри.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Жозе Моуринью возглавит "Рому"Егор Чинахов заключил контракт с "Коламбусом"Денис Зернов вызван в сборную РоссииСтало известно о последствиях избиения Панарина канадцемАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиРусский хоккеист жестоко избит: последствия неутешительны
«Удивлен, что «Зенит» не поддержал «Оренбург». Кирьяков — о собрании клубов РПЛ
Футбольный эксперт Сергей Кирьяков высказал «Плеймейкеру» мнение о позиции клубов РПЛ в отношении лицензирования команд, претендующих на выход в элиту из ФНЛ.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Почему Оренбург и Владикавказ не пускают в футбольную элиту
На общем собрании РПЛ клубы приняли решения, которые повлияют на турнирную ситуацию внизу таблицы.
Как Неймар размялся перед «Ман Сити», а Депай выкинул Головина из золотой гонки. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Успеют или нет? ЧМ-2021 стартует через 17 дней, а Рига к нему не готова
Оргкомитет турнира бьет тревогу по поводу неготовности инфраструктуры к мировому первенству.
Нагучев продолжает камбэк против Орзул. Итоги 8-го раунда «Битвы полов»
Роман Нагучев после очередного раунда "Битвы полов" уступает Марии Орзул 3:5, выиграв третью мини-дуэль кряду.
Сверхновая суперзвезда. Мичков забил на ЮЧМ уже 10 голов, до Ковальчука остался один, до Овечкина — четыре
Юниорская сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021 в Техасе после победы над белорусами (5:2), а лидер нашей команды Матвей Мичков отметился очередной заброшенной шайбой.
«Я бы предпочел, чтобы «Зенит» взял золото в такой же борьбе, как «Авангард» — Кубок Гагарина». Мнение Герасимца
Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от досрочного чемпионства, которое питерский клуб оформил в матче с «Локомотивом» (6:1).
Школа ставок: форы, тоталы и другие букмекерские маркеты. Блог Ткачева
Вместе с ведущим трейдером БК «Лига Ставок» Дмитрием Ткачевым разбираемся в азах букмекерства в рамках обучающего проекта «Школа ставок».
Лиги маленькие — выигрыш большой. Как заработать 2,5 млн рублей за сутки на футболе Вьетнама, Китая и Румынии
Один из пользователей БК "Лига Ставок" сделал себе роскошный подарок на Пасху, составив победный экспресс из 20 событий.
«Зенит» и «Спартак» вышли из берегов. В Питере поиздевались над фанатами «Локо», красно-белые продолжают оскорблять ЦСКА
Хорошая у нас компания среди топ-клубов, однако. О какой корпоративной этике тут может вообще идти речь?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика