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05 мая 06:51
автор: Виктор Шарафудинов

Дубль Свечникова принес «Каролине» волевую победу над «Чикаго»

Победная серия «Харрикейнз» длится пять матчей

В регулярном чемпионате НХЛ «Каролина» на своем льду в Роли обыграла «Чикаго» с результатом 6:3 (0:2, 2:0, 4:1).

К 13-й минуте гости добились перевеса 2:0. Алекс Дебринкэт на седьмой минуте открыл счет в меньшинстве, а затем отличился Майк Хадман.

Во втором периоде «Каролина» отыгралась, а к середине третьей 20-й минутки добились перевеса 4:2. Камбэк начался с гола Нино Нидеррайтера на 25-й минуте, затем две шайбы забросил Андрей Свечников (на 36-й и 45-й), а на 48-й ворота «черных ястребов» поразил Теуво Терявяйнен. В этой атаке Свечников записал на свой счет результативную передачу.

Далее Дебринкэт тоже оформил дубль, до минимума сократив отставание «Чикаго», однако в концовке «Каролина» организовала два гола в пустые ворота соперника. На 58-й минуте шайбу забросил Мартин Нечас, а на 59-й Нидеррайтер отличился во второй раз за вечер.

У Свечникова в нынешнем сезоне 42 очка (15+27) в 53 матчах.

Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров завершил матч с показателем полезности «-1».

Соперники вновь встретятся в Роли в ночь с 6 на 7 мая по московскому времени.

«Каролина» лидирует в Центральном дивизионе, одержав пятую победу подряд и уже оформив выход в плей-офф. «Харрикейнз» набрали 79 очков в 53 матчах. У идущей второй «Флориды» 75 очков после 54 игр.

«Чикаго» занимает шестое место, уже не имея шансов сыграть в Кубке Стэнли. «Черные ястребы» набрали 50 очков в 53 матчах. Проигрышная серия команды Джереми Коллитона длится шесть игр.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» – «Чикаго Блэкхокс» – 6:3 (0:2, 2:0, 4:1)

Голы: 0:1 – Дебринкэт – 06:20 (4x5)
0:2 – Хардман (Энтвистл, Кейн) – 12:32
1:2 – Нидеррайтер (Гики, Трочек) – 24:32
2:2 – Свечников (Слэвин, Терявяйнен) – 35:56
3:2 – Свечников (Терявяйнен, Ахо) – 44:08
4:2 – Терявяйнен (Ахо, Свечников) – 47:19
4:3 – Дебринкэт (Кейн, Митчелл) – 51:52
5:3 – Нечас – 57:23 (в пустые ворота)
6:3 – Нидеррайтер (Нечас, Слэвин) – 58:29 (в пустые ворота)

Вратари: Мразек – Делиа.

источник: «Советский спорт»
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