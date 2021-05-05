Дубль Свечникова принес «Каролине» волевую победу над «Чикаго»

В регулярном чемпионате НХЛ «Каролина» на своем льду в Роли обыграла «Чикаго» с результатом 6:3 (0:2, 2:0, 4:1).

К 13-й минуте гости добились перевеса 2:0. Алекс Дебринкэт на седьмой минуте открыл счет в меньшинстве, а затем отличился Майк Хадман.

Во втором периоде «Каролина» отыгралась, а к середине третьей 20-й минутки добились перевеса 4:2. Камбэк начался с гола Нино Нидеррайтера на 25-й минуте, затем две шайбы забросил Андрей Свечников (на 36-й и 45-й), а на 48-й ворота «черных ястребов» поразил Теуво Терявяйнен. В этой атаке Свечников записал на свой счет результативную передачу.

Далее Дебринкэт тоже оформил дубль, до минимума сократив отставание «Чикаго», однако в концовке «Каролина» организовала два гола в пустые ворота соперника. На 58-й минуте шайбу забросил Мартин Нечас, а на 59-й Нидеррайтер отличился во второй раз за вечер.

У Свечникова в нынешнем сезоне 42 очка (15+27) в 53 матчах.