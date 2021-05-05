«Эдмонтон» в гостях обыграл «Ванкувер», Драйзайтль оформил дубль, у Макдэвида – две голевые передачи

В регулярном чемпионате НХЛ «Ванкувер» на своем льду проиграл «Эдмонтону» с результатом 1:4 (1:0, 0:3, 0:1).

Уже на 34-й секунде встречи счет открыл форвард хозяев Брок Бесер, но в дальнейшем шайбы забрасывали только гости. На 35-й и 38-й минутах Леон Драйзайтль оформил дубль, а капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал автором двух голевых передач. На 40-й большинство реализовал Эван Бушар, а на 55-й ворота «Кэнакс» поразил Дарнелл Нурс.

В составе гостей в этой встрече принял участие российский защитник Дмитрий Куликов.

Игроки «Ойлерз» Макдэвид и Драйзайтль возглавляют список лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Канадец набрал 91 очко (31+60), а немец – 73 (24+49).

«Эдмонтон» занимает второе место в Северном дивизионе, набрав 66 очков в 51 матче и одержав три победы подряд.