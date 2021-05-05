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05 мая 07:28
автор: Виктор Шарафудинов

«Эдмонтон» в гостях обыграл «Ванкувер», Драйзайтль оформил дубль, у Макдэвида – две голевые передачи

«Ойлерз» занимают второе место в Северном дивизионе, уже оформив выход в плей-офф.

В регулярном чемпионате НХЛ «Ванкувер» на своем льду проиграл «Эдмонтону» с результатом 1:4 (1:0, 0:3, 0:1).

Уже на 34-й секунде встречи счет открыл форвард хозяев Брок Бесер, но в дальнейшем шайбы забрасывали только гости. На 35-й и 38-й минутах Леон Драйзайтль оформил дубль, а капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал автором двух голевых передач. На 40-й большинство реализовал Эван Бушар, а на 55-й ворота «Кэнакс» поразил Дарнелл Нурс.

В составе гостей в этой встрече принял участие российский защитник Дмитрий Куликов.

Игроки «Ойлерз» Макдэвид и Драйзайтль возглавляют список лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Канадец набрал 91 очко (31+60), а немец – 73 (24+49).

«Эдмонтон» занимает второе место в Северном дивизионе, набрав 66 очков в 51 матче и одержав три победы подряд.

«Ванкувер» занимает последнее седьмое место, имея 41 очко после 47 игр.

В ночь с 6 на 7 мая «Ойлерз» и «Кэнакс» встретятся вновь, но уже в Эдмонтоне.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Ванкувер Кэнакс» – «Эдмонтон Ойлерз» – 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Голы: 1:0 – Бесер (Хегландер, Эдлер) – 00:34
1:1 – Драйзайтль (Макдэвид) – 34:29
1:2 – Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) – 37:25 (4x3)
1:3 – Бушар (Нурс, Кагун) – 39:13 (5x4)
1:4 – Нурс (Арчибальд, Чисассон) – 54:53

Вратари: Демко – Смит

источник: «Советский спорт»
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