«Рейнджерс» возмутились из-за того, что Уилсона не наказали за насилие против Бучневича и Панарина

Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» опубликовала официальное заявление по поводу того, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон избежал наказания на грубость против Павла Бучневича и Артемия Панарина.

«Нью-Йорк Рейнджерс» крайне разочарованы тем, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон не был отстранен от матчей за свой ужасающий акт насилия, – сказано в заявлении. – Уилсон – рецидивист с долгой историей подобных действий, и нас шокировал тот факт, что НХЛ и ее департамент безопасности игроков не предприняли никаких действий и временно не отстранили его от матчей. Опасные и безрассудные действия Уилсона привели к травме Артемия Панарина, которая помешает ему снова сыграть в нынешнем сезоне. Мы рассматриваем это как нарушение своих обязанностей главой службы безопасности игроков НХЛ Джорджа Парроса, и считаем, что он непригоден для продолжения работы в этой должности».

Уилсон, напавший на Бучневича и травмировавший Панарина, не был дисквалифицирован и получил лишь денежный штраф в размере пяти тысяч долларов.