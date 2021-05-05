Свечников признан лучшим игроком встречи «Каролина» – «Чикаго»

Первой звездой поединка «Каролина Харрикейнз» – «Чикаго Блэкхоукс» признан форвард Андрей Свечников, сообщает пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Каролина» в рамках регулярного чемпионата НХЛ одержала домашнюю победу над гостями из Чикаго со счетом 6:3 (0:2, 2:0, 4:1). 21-летний нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников забил две шайбы на 36-й и 45-й минутах, а на 48-й отдал голевую передачу Теуво Терявяйнену, которого назвали второй звездой матча. На счету финна в этой встрече 3 (1+2 очка). В тройку лучших также попал еще один игрок «Каролины» Джейкоб Славин, сделавший ассист.

Отметим, что теперь у Свечникова в нынешнем сезоне 42 очка (15+27) в 53 матчах.