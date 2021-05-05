ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Лига чемпионов 22:00 Челси 0 Реал Мадрид 0 П1 2.23 Х 3.40 П2 3.50
05 мая 08:56
автор: Виктор Шарафудинов

Главный тренер «Тампы» Купер ждет возвращение Стэмкоса и Кучерова к старту плей-офф

Российский форвард «молний» в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча, поскольку в декабре перенес операцию на бедре.

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал возвращение нападающих Стивена Стэмкоса и Никиты Кучерова к тренировкам в общей группе, подчеркнув, что они не сыграют в оставшихся матчах регулярного чемпионата.

«Четыре игры за шесть суток – это будет очень сложно, – цитирует Купера официальный сайт НХЛ. – Мы постепенно подводим этих ребят к тренировкам, которых у нас их не так и много. Во вторник было, наверное, наше последнее занятие до конца регулярного чемпионата. Главное для парней – это восстановить выносливость. Разрешение на тренировки с контактом не имеет значения, поскольку здесь не так уж и много контактов, но прямо сейчас Стэмкос и Кучеров повышают свою выносливость».

Кучеров в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром плей-офф. Помогая «Тампе» во второй раз в истории завоевать Никита набрал 34 очка (7+27) в 25 матчах. В нынешнем регулярном чемпионате российский форвард не провел ни одной игры, восстанавливаюсь после декабрьской операции на бедре.

Стэмкос не играет с 8 апреля. В его активе 34 очка (17+17) в 38 матчах сезона.

«Лайтнинг» уже гарантировали себе выход в плей-офф. Прошлогодний чемпион НХЛ занимает третье место в Центральном дивизионе, набрав 73 очка в 52 встречах.

источник: NHL (НХЛ)
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Никита Кучеров тренируется в общей группе "Тампы"Билл Гейт сообщил о разводе со своей супругой Мелиндой"Зенит" - чемпион России по футболуПрыгающая в бикини 55-летняя актриса удивилаСтало известно о последствиях избиения Панарина канадцемАкинфеев публично обратился к Гончаренко
«Удивлен, что «Зенит» не поддержал «Оренбург». Кирьяков — о собрании клубов РПЛ
Футбольный эксперт Сергей Кирьяков высказал «Плеймейкеру» мнение о позиции клубов РПЛ в отношении лицензирования команд, претендующих на выход в элиту из ФНЛ.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Почему Оренбург и Владикавказ не пускают в футбольную элиту
На общем собрании РПЛ клубы приняли решения, которые повлияют на турнирную ситуацию внизу таблицы.
Как Неймар размялся перед «Ман Сити», а Депай выкинул Головина из золотой гонки. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Успеют или нет? ЧМ-2021 стартует через 17 дней, а Рига к нему не готова
Оргкомитет турнира бьет тревогу по поводу неготовности инфраструктуры к мировому первенству.
Нагучев продолжает камбэк против Орзул. Итоги 8-го раунда «Битвы полов»
Роман Нагучев после очередного раунда "Битвы полов" уступает Марии Орзул 3:5, выиграв третью мини-дуэль кряду.
Сверхновая суперзвезда. Мичков забил на ЮЧМ уже 10 голов, до Ковальчука остался один, до Овечкина — четыре
Юниорская сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021 в Техасе после победы над белорусами (5:2), а лидер нашей команды Матвей Мичков отметился очередной заброшенной шайбой.
«Я бы предпочел, чтобы «Зенит» взял золото в такой же борьбе, как «Авангард» — Кубок Гагарина». Мнение Герасимца
Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от досрочного чемпионства, которое питерский клуб оформил в матче с «Локомотивом» (6:1).
Школа ставок: форы, тоталы и другие букмекерские маркеты. Блог Ткачева
Вместе с ведущим трейдером БК «Лига Ставок» Дмитрием Ткачевым разбираемся в азах букмекерства в рамках обучающего проекта «Школа ставок».
Лиги маленькие — выигрыш большой. Как заработать 2,5 млн рублей за сутки на футболе Вьетнама, Китая и Румынии
Один из пользователей БК "Лига Ставок" сделал себе роскошный подарок на Пасху, составив победный экспресс из 20 событий.
«Зенит» и «Спартак» вышли из берегов. В Питере поиздевались над фанатами «Локо», красно-белые продолжают оскорблять ЦСКА
Хорошая у нас компания среди топ-клубов, однако. О какой корпоративной этике тут может вообще идти речь?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика