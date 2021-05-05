Главный тренер «Тампы» Купер ждет возвращение Стэмкоса и Кучерова к старту плей-офф

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал возвращение нападающих Стивена Стэмкоса и Никиты Кучерова к тренировкам в общей группе, подчеркнув, что они не сыграют в оставшихся матчах регулярного чемпионата.

«Четыре игры за шесть суток – это будет очень сложно, – цитирует Купера официальный сайт НХЛ. – Мы постепенно подводим этих ребят к тренировкам, которых у нас их не так и много. Во вторник было, наверное, наше последнее занятие до конца регулярного чемпионата. Главное для парней – это восстановить выносливость. Разрешение на тренировки с контактом не имеет значения, поскольку здесь не так уж и много контактов, но прямо сейчас Стэмкос и Кучеров повышают свою выносливость».

Кучеров в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром плей-офф. Помогая «Тампе» во второй раз в истории завоевать Никита набрал 34 очка (7+27) в 25 матчах. В нынешнем регулярном чемпионате российский форвард не провел ни одной игры, восстанавливаюсь после декабрьской операции на бедре.

Стэмкос не играет с 8 апреля. В его активе 34 очка (17+17) в 38 матчах сезона.

«Лайтнинг» уже гарантировали себе выход в плей-офф. Прошлогодний чемпион НХЛ занимает третье место в Центральном дивизионе, набрав 73 очка в 52 встречах.