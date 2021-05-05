Кросби обошел Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Канадский центрфорвард Сидни Кросби вновь опередил россиянина Александра Овечкина по общей результативности за всю карьеру в НХЛ.

После игры с «Филадельфией Флайерз» на счету нападающего «пингвинов» стало 1323 (485+838) очка в 1037 матчах за карьеру в НХЛ. Благодаря этому Кросби поднялся на 34-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. В активе Овечкина 1320 (730+590) баллов в 1196 играх.

Напомним, «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» со счетом 7:3, возглавив турнирную таблицу Восточного дивизиона НХЛ. У «Пингвинз» 73 очка после 54 игр. Идущий вторым «Вашингтон» набрал 71 очков в 52 матчах.