Андрей Коваленко: В истории с Чинаховым мы вернулись в 90-е, когда все воровали игроков друг у друга

Олимпийский чемпион 1992 года Андрей Коваленко прокомментировал переход Егора Чинахова из «Авангарда» в клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

«В истории с Чинаховым мы вернулись в девяностые годы и в начало нового века, когда не было четкого правового поля, и все воевали между собой – клубы, агенты, лиги, воруя игроков друг у друга, – заявил Коваленко в интервью для Russia-Hockey.ru – Надо признать, что для КХЛ такая история не характерна. С появлением лиги удалось запустить регламент, который регулирует трансферный рынок как минимум внутри России и избавляет нас от скандалов с переходами. Именно поэтому история Чинахова получила такой резонанс».

2 мая 20-летний Чинахов заключил с «Коламбусом» контракт новичка сроком на три года. В минувшем сезоне Егор помог «Авангарду» впервые выиграть Кубок Гагарина. Он набрал 17 очков (10+7) в 32 матчах регулярного чемпионата, а в 21 игре плей-офф забросил пять шайб и сделал две результативные передачи.

Перед уходом защитника в омском клубе опубликовали официальное заявление по поводу того, что «Чинахову еще рано переходить в НХЛ».