Род Бриндамор: Свечников вновь чувствует уверенность, он – хороший парень, который хочет учиться

Главный тренер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру Андрея Свечникова в домашнем матче против «Чикаго», отметив, что возвращение в состав финна Теуво Терявяйнен помогло российскому нападающему вновь почувствовать уверенность.

«Свечников – очень хороший парень, который хочет учиться, – цитирует слова Бриндамора официальный сайт НХЛ. – Думаю, что возвращение Терявяйнена помогло этому звену как следует завестись. Андрей снова чувствует уверенность, и будем надеяться, что так будет и дальше. Потому что в такие моменты его просто не остановить».

Уступая после первого периода 0:2, «Каролина» в итоге победила «Чикаго» 6:3. Свечников сделал дубль и был признан первой звездой матча, а Терявяйнен отметился двумя результативными передачами.

Всего в активе российского форварда «Харрикейнз» 42 очка (15+27) в 53 матчах нынешнего сезона.