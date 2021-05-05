Питер Лавиолетт: Хотим сделать все, чтобы Овечкин полностью восстановился к плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт заявил, что клуб не хочет форсировать восстановление Александра Овечкина после недавней травмы, а потому капитан столичной команды вряд ли сыграет против «Рейнджерс».

«Сейчас завершается регулярный чемпионат, – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ. – Приближается самый главный этап сезона – плей-офф. До него еще есть время. Я продолжаю считать, что команда в хорошей форме. Но мы беспокоимся, и хотим сделать все, чтобы Овечкин полностью восстановился».

Овечкин получил повреждение нижней части тела 22 апреля в игре против «Айлендерс». 3 мая Александр вернулся на лед в игре против «Рейнджерс», но провел лишь одну смену, отыграв 39 секунд.

В нынешнем сезоне российский нападающий провел 44 матча, набрав 42 очка (24+18). «Вашингтон» занимает второе место в Восточном дивизионе, набрав 71 очко в 52 матчах и уже гарантировав себе выход в плей-офф.

В ночь с 5 на 6 мая команда Лавиолетта вновь сыграет против «Рейнджерс». Матч пройдет в Нью-Йорке.