Леон Драйзайтль: Хотим помочь Макдэвиду набрать 100 очков

Немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль признался в том, что вся команда старается помочь канадцу Коннору Макдэвиду преодолеть двузначный рубеж набранных очков в регулярном первенстве сезона-2020/2021.

«Мы хотим, чтобы в его активе было 100 очков. Для коллектива это, пожалуй, даже важнее, чем для самого Коннора. Поэтому сейчас все стараются играть на него, хотя он и сам – лучший ассистент в мире», – цитирует Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Напомним, Коннор Макдэвид стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, набравшим 80 очков за 46 матчей или меньше. В прошлый раз подобное удавалось Марио Лемье, который пополнил личную копилку 80 очками за 45 игр регулярного чемпионата НХЛ сезона-1996/1997.

Добавим, что «Эдмонтон» занимает второе место в Северном дивизионе, уже оформив выход в плей-офф. На счету «Ойлерз» 66 очков в 51 матче.