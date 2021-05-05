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05 мая 10:26
автор: Евгений Лиманский

Леон Драйзайтль: Хотим помочь Макдэвиду набрать 100 очков

В данный момент на счету лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ 93 (31+62) результативных балла, набранных в 51 встрече.

Немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль признался в том, что вся команда старается помочь канадцу Коннору Макдэвиду преодолеть двузначный рубеж набранных очков в регулярном первенстве сезона-2020/2021.

«Мы хотим, чтобы в его активе было 100 очков. Для коллектива это, пожалуй, даже важнее, чем для самого Коннора. Поэтому сейчас все стараются играть на него, хотя он и сам – лучший ассистент в мире», – цитирует Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Напомним, Коннор Макдэвид стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, набравшим 80 очков за 46 матчей или меньше. В прошлый раз подобное удавалось Марио Лемье, который пополнил личную копилку 80 очками за 45 игр регулярного чемпионата НХЛ сезона-1996/1997.

Добавим, что «Эдмонтон» занимает второе место в Северном дивизионе, уже оформив выход в плей-офф. На счету «Ойлерз» 66 очков в 51 матче.

источник: NHL (НХЛ)
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