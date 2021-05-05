Источник: «Вашингтон» готов рассмотреть вариант с обменом Кузнецова

Руководство «Вашингтона» готово рассматреть вариант с обменом нападающего Евгения Кузнецова, сообщает RT со ссылкой на инсайдера TSN Пьера Лебрюна.

«Я слышал, что проступки Евгения начинают раздражать руководство «Вашингтона». Возможно, в межсезонье клуб будет рассматривать предложения по Кузнецову. У него контракт на четыре года и запрет на обмен без согласия игрока», – утверждается в источнике.

Напомним, в этом сезоне российский форвард набрал 29 (9+20) очков в 41 матче. Всего в НХЛ на его счету 418 (129+289) баллов в 520 матчах.