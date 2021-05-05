Дамир Шарипзянов: Уход Ковальчука – это потеря для «Авангарда», он внес огромный вклад в победу

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов заявил, что расставание с нападающим Ильей Ковальчуком будет серьезной потерей для команды.

Омский клуб и 38-летний форвард расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Илья вернулся в КХЛ в декабре прошлого года. В регулярном чемпионате он сыграл за «Авангард» 16 матчей, набрав 17 очков (5+12), а также провел 24 игры в Кубка Гагарина, забросив четыре шайбы и сделав пять результативных передач.

«Конечно, уход Ковальчука – это потеря для «Авангарда», – отметил Шарипзянов в интервью для «Чемпионата». – Такого человека в раздевалке иметь бесценно. Может, на льду он забивал голов не так много, как раньше, но в нужный момент он мог и прикрикнуть, и поддержать. Он внес огромный вклад в эту победу. Илья – еще и потрясающий человек. Звезд представляешь по-другому, а Ковальчук – обычный мужик. Говорил мне, чтобы я звонил ему в любое время, а мне даже как-то неудобно, такой человек большой».

Ранее главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заявил, что Ковальчук надеется продолжить карьеру в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли.