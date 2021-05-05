Стась перешел из «Авангарда» в «Трактор»

Нападающий Андрей Стась после расставания с «Авангардом» стал игроком «Трактора».

Официальный сайт челябинского клуба объявил о заключении контракта с 32-летним форвардом по схеме «2+1».

«Андрей Стась действующий чемпион КХЛ, – заявил генеральный директор «Трактора» Иван Савин. – Он обладает отличными лидерскими качествами, исключительно командный игрок, здорово действует на точке вбрасывания и в меньшинстве. Это бескопромиссный самоотверженный нападающий, который ловит шайбы на себя, бьется в каждом эпизоде и всегда идет до конца. Думаю, он будет нам очень полезен».

Всего в активе Стася 703 матча и 159 очков (59+100) в Континентальной хоккейной лиге. Четыре минувших сезона он провел в «Авангарде», а до того выступал за минское «Динамо», ЦСКА и «Нефтехимик».

«Трактор» в минувшем Кубке Гагарина вылетел уже в первом раунде, уступив «Салавату Юлаеву» в пяти матчах (1-4).