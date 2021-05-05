Голкипер Красиков подписал контракт со «Спартаком»

Хоккейный клуб «Спартак» подписал однолетний контракт с бывшим вратарем «Сибири» и «Сочи» Алексеем Красиковым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в апреле 2020 года Красиков продлил контракт с «Сибирью» на три сезона. В минувшей регулярке он провел в составе новосибирской команды шесть игр, в которых не одержал ни одной победы, отразив 90,4 % бросков при коэффициенте надежности 2,80.

В ноябре «Сибирь» расторгла контракт с хоккеистом, после чего он продолжил карьеру в «Сочи». В новой команде Красиков отыграл в 11 матчах, одержав две победы. Процент отраженных бросков составил 90,0, а коэффициент надежности – 3,10.