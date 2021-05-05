Кравчук – перед 1/2 финала ЮЧМ Финляндия – Россия: Мы не знаем, как в матче поведут себя судьи

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук не сумел назвать фаворита в предстоящем полуфинальном матче юниорского чемпионата мира Финляндия (U-18) – Россия (U-18).

— Все очень непредсказуемо в хоккее. Кто мог подумать, что «Авангард» раскатает ЦСКА? Мне трудно сказать, что наши 100-процентно выиграют или проиграют. Мы не знаем, как в матче поведут себя судьи — есть человечески фактор. Мы не знаем, будет ли фортуна на нашей стороне или нет. Мы не знаем, как будут играть финны, — приводит слова Кравчука «СЭ».

Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно.

Добавим, что на групповом этапе российские хоккеисты уступили финнам в серии послематчевых буллитов, закончив основное время игры со счетом 3:3.