Шипачев не сыграет на чемпионате мира из-за травмы

Центрфорвард московского «Динамо» Вадим Шипачев покинул расположение сборной России из-за повреждения верхней части тела, сообщил официальный твиттер ФХР.

«Штаб сборной желает Вадиму здоровья, скорейшего возвращения в строй и очень рассчитывает на хоккеиста в олимпийском сезоне», – отмечается в источнике.

Капитаном сборной России на чемпионате мира будет защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев.

Напомним, ранее пресс-служба ФХР сообщила, что расположение команды в Новогорске покинули вратарь Тимур Билялов, нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков, а также защитники Андрей Сергеев и Никита Лямкин.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии. Соперниками россиян по группе стали сборные Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.