Юрий Новиков: В страшном сне не могу представить, что Кузнецова обменяют

Заслуженный тренер России Юрий Новиков отреагировал на возможный обмен 28-летнего российского хоккеиста Евгения Кузнецова из «Вашингтона» в другую команду НХЛ.

— В «Вашингтоне» создали играющую команду, на которую приятно смотреть. Я в страшном сне не могу представить, что Кузнецова обменяют. Думаю, это будет большая ошибка. Но если, например, он перейдет в «Рейнджерс», то будет хорошо. Там много наших ребят, он быстро приспособится. А если это будет другая команда, то Жене может быть тяжеловато, потребуется время на адаптацию, — цитирует тренера Sport24.

Напомним, Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года. В текущем сезоне российский форвард набрал 29 (9+20) очков в 41 матче.