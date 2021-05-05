Шипачев пожелал сборной России успехов на чемпионате мира

Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев поблагодарил тренерский штаб сборной России за вызов в национальную команду и пожелал ей успехов на грядущем чемпионате мира в латвийской Риге.

Напомним, что нападающий не сможет принять участие в турнире из-за травмы верхней части тела.

«Хочу сказать спасибо штабу сборной за то, что вызвали, оказали доверие. Всегда с огромным удовольствием приезжаю в национальную команду, в этот раз, как и всегда, получил большое удовольствие от работы и пребывания в сборной. К сожалению, не смогу помочь на чемпионате мира из-за повреждения верхней части тела, полученного еще в матчах Кубка Гагарина. Желаю нашей команде успехов на чемпионате мира, верю в ребят», - приводит слова Шипачева ТАСС.

Добавим, что чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда попала в группу А, где сыграет со сборными Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.